مصر تسجل 84 وفاة جديدة بكورونا و1363 إصابة

واستعرضت وزيرة الصحة هالة زايد، الوضع الوبائي لمصر، اليوم حيث بلغ إجمالي الإصابات 49219، و1850 وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1314.

ولفتت الوزيرة إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، لافتة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.

وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.