كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أردوغان يوجه مليشياته الإرهابية إلى المتوسط لسرقة النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مليشياته الارهابية، إلى البحر المتوسط لسرقة خيرات المنطقة واستنزاف شعوبها.

Advertisements

ومكنت المرتزقة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من التدخل في ليبيا وتثبيت تواجده بها، وكان أبرز مثال على ذلك سوريا، تمكن من حشد تلك العناصر المتطرفة من جديد في ليبيا من أجل قتال الجيش الليبي الحر وسرقة خيرات ليبيا ونفطها.

وكشف رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن هناك "نحو ألف مقاتل من الجنسية السورية تم تجنيدهم إلى ليبيا"، مضيفا "300 منهم باتوا فى طرابلس"، وأوضح أنهم "عبارة عن مرتزقة، ولا علاقة لهم بالشعب السوري، ولكنهم مجموعات موالية لتركيا مجندة مقابل 2000 دولار شهريا، وعقد يمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.