كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل أكبر عدد للمصابين الجدد بفيروس كورونا في بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كأكبر منطقة في البلاد التي سجلت 28 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحيفة في بكين، تسجيل 28 حالة جديدة ، هناك 24 حالة محلية (21 في بكين ، واثنتان في هوباي ، وواحدة في تيانجين) ، وأربع حالات من الخارج.

وقد أبلغت السلطات الصحية الصينية، عن وجود 44 حالة إصابة جديدة بكورونا ووقعت معظم الحالات في بكين وكانت مرتبطة بسوق الجملة ذاته الذي شهد الإصابات طوال الأيام الماضية.

وأغلقت الصين أكبر سوق للجملة في شينفادي في فنغتاي في 13 يونيو بعد أن كشف تحقيق وبائي عن وجود فيروسات كورونا على لوح التقطيع لاستيراد سمك السلمون.

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في المجموع ، خلال الوباء في البر الرئيسي للصين ، تم الكشف عن 83،293 حالة إصابة، وتم شفاء 78394 شخصا ، وتوفي 4634.

وظهر فيروس كورونا في الصين وتحديداً بمدينة "ووهان" الصينية حيث انتشرت الفيديوهات المصورة، التي تدل على شراسة هذا المرض الخطير لتعلن بكين اتخاذ إجراءات إغلاق صارمة للتخلص من هذا الفيروس الذي ينتقل بين البشر بسرعة كبيرة.

واتخذت الصين إجراءات صارمة وفرضت حظر التجول أو الخروج إلى الأماكن العامة فارضة حصاراً على "ووهان" ومنع دخول أو خروج أحد، إلا للضرورة وفي أضيق الحدود، للحد من انتشار الفيروس ودحره في بؤرته هذه.

وبدأ العالم يعلن ظهور الفيروس على أراضيه دولةً تلو الأخرى، محملين الصين الجزء الأكبر في انتشار هذا الوباء، ولاسيماً لوجود معمل للفيروسات بالقرب من السوق المحلي الذي يتوقع أنه هو من نقل الفيروس من خلاله.

وظهرت الموجة الثانية لتفشي كورونا في الصين وهذه المرة من العاصمة بكين وأيضاً في أحد الأسواق، لتعلن الصين إجراءات صارمة لمنع تفشي ومعاودة الفيروس مرة أخرى على أراضيها لتسجل عن 10 الإصابات الجديدة.