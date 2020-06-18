كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرز 7 وجهات سياحية في "جزيرة المحرمات" الخالية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر دولة ناورو هي ثالث أصغر دولة في العالم، وأصغر دولة جزيرة حيث لا تتعدى مساحتها 23كم، وتقع في المحيط الهادئ، وساعدتها عزلتها الطبيعية في تجنب فيروس كورونا، وهي ليس لها جيش أو عاصمة، بل حي مركزي هو حي يارين.

تعرف الدولة باسم الجمهورية السعيدة لأنه بعد اكتشاف الفوسفات على أراضيها ولفقلة سكانها 14 ألف نسمة كانت جميع الخدمات بالمجان، والسكان لا يعملون ويقضون حياتهم في الإحتتفالات، حتى نفذ مخزون الفوسفات وعانت الجزيرة من الفقر والبطالة وإنقطاع الخدمات، كما سميت بجزيرة المحرمات نتيجة إحتفال سكانها بشكل شبه يومي، ونتيجة أنها سمحت لكبار رجال المافيا بغسيل أموالعهم والحصصول على جنسيتها بعد نفاذ الفوسفات للصرف على شعبها.

بئر موكوا

لا تفوت زيارة أهم العجائب الطبيعية في جزيرة ناورو وهي بئر موكوا، فهي بحيرة توجد تحت الأرض، وهو من أهم المصادر المحلية للمياه العذبة في جزيرة ناورو وهي بحيرة جوفية صغيرة في أكبر كهف على الجزيرة وتقع في وسط يارين الحي المركزي لناورو بجوار مهبط الطائرات في المطار الدولي وعلى بعد 400 متر من البرلمان الوطني، عند هضبة الحجر الجيري الميوسيني المنحدرات المنخفضة وتشكلت الكهوف في هذه المنحدرات، هي بحيرة مياه عذبة صغيرة (0.2 هكتار) في هذا الكهف، ويصل عمقها إلى 5 أمتار ومتوسط ​​العمق - 2.5 م.

كانت هذه البحيرة المصدر الرئيسي للمياه العذبة لنورويين خلال الحرب العالمية الثانية. في وقت لاحق أصبح مكانًا محبوبًا حيث قضى السكان المحليون وقتًا في ظل الأشجار والمنحدرات، وكثيرًا ما كانوا يستهلكون الكحول. لسوء الحظ، في عام 2001 وقع حادث مميت عندما غرق رجل مخمور، وبعدها أغلقت السلطات البحيرة لتفتح بعد ذلك للسياح.

وتمتد حول البخيرة عدد من الكهوف التي يكتشف كل عام شيئ جديد بداخلها، سواء لوحات أو جداريات، وتستحق رحلة ممتعة لزيارتها، وتمتلئ بركة المياه بالمد والجزر لذلك لا ينصح بالزيارة خلال المد العالي

يارين

يمكنك أن ترى في يارين مبنى البرلمان ومبني الحكومة وهو من المناطق التي تتم زيارتها

يحبذ زيارة منطقة البنادق البابانية، والتي تظهر لك من وسط النباتات على الجانب العلوي بالقرب من البحيرة، وهي من مخلفات الحرب، حيث كان الاحتلال الياباني لناورو فترة ثلاث سنوات (26 أغسطس 1942 - 13 سبتمبر 1945) حيث احتل الجيش الياباني ناورو، وهي جزيرة في المحيط الهادئ تحت الإدارة الأسترالية، كجزء من عملياته في حرب المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية، نجحوا في تحويل ناورو إلى معقل قوي، والذي اختارت قوات الولايات المتحدة تجاوزه خلال استعادتها للمحيط الهادئ. كانت البنية التحتية الأكثر أهمية التي بناها اليابانيون مطارًا، والذي كان هدفًا لضربات الحلفاء الجوية المتكررة.

عانت ناورو من الاحتلال الياباني، حيث فرض اليابانيون نظامًا قاسيًا، خاصة على العمال الصينيين الذين رأوا أنهم في أسفل التسلسل الهرمي العرقي ؛ كان العمل القسري والمعاملة الوحشية شائعا. قرروا ترحيل غالبية السكان الأصليين لناورو إلى جزر تروك، على بعد مئات الآلاف، حيث كانت الوفيات عالية للغاية.

خليج أنيباري

يسحرك خليج أنيباري بجمال رماله المرجانية البيضاء، وصفاء مياهه الزرقاء، حيث يعتبر الوجهه الأولى للسباحة والتزلج في ناورو، ويحظى الخليج بشعبية لدى السياح وعلماء الطبيعة، يقع في شرق الجزيرة، ويغطي مساحة 3.1 كيلومتر مربع (1 ميل مربع)، إلا أنه يجب الحذر من التيارات، والأمواج القوية تحت الماء

Advertisements

الحاجز المرجاني

تتميز ناورو بشعابها المرجانية الجميلة، ويذكر موقع ناورو للغوص، أن اختيار موقع الغوص ليس بالأمر الصعب، فإذا كانت الأمواج هائجة على جانب واحد من الجزيرة، فسيكون الجانب الآخر هادئًاا، نظرًا لأن الطواف حول ناورو بالقارب يستغرق 15 دقيقة فقط، فلا يوجد مكان "بعيد عن الطريق"، ويدخل معظم الغواصين في المياه من الأرض بدلًا من الغوص بالقارب، حيث يمكن أن تشكل الشعاب المرجانية مشاكل للقادمين الجدد مع ثقوب في القدم، ونتوءات مرجانية خشنة وحزام قنفذ البحر مباشرة على حافة الشعاب المرجانية لذلك يجب توخي الحذر.

تتخلل حافة الماء بـ "الممرات"، وهي قصاصات طبيعية في الشعاب المرجانية، وتشكل ممرات في البحر المفتوح، لدخول الماء، يقف الغواص على حافة الممر والزعانف في اليد، وينتظر تدفق المياه لملء المدخل ثم ينزل إلى الممر ويسبح مع زيادة التيار، يجب أن يبقى الغواص منخفضًا في الممر حيث كانت 6 أقدام من الماء محمية من لفة الكسارات.

تعتبر أحذية وقفازات الغوص أمرًا ضروريًا للشعاب المرجانية في ناورو، لأن الشعاب المرجانية على الشعاب المدية حادة الحواف ويقبع قنافذ البحر في كل حفرة على استعداد لاختراق القدم غير المحمية، وقفازات القطن التي تم شراؤها لحوالي دولار واحد في الحي الصيني هي تأمين رخيص

يجب الحذر من السباحة في المياه الزرقاء، لأنها شاسعة ولا حصر لها وهي موطن الأسماك الكبيرة وأسماك القرش الأكثر خطورة - السباحة في المياه الزرقاء مثل المشي في الفضاء بدون نقطة مرجعية بالأسفل أو إلى جانب المرء، فييجب عدم الإبتعاد عن جدار الشعاب المرجانية.

يوجد كهف رملي كبير تحت الماء يبدو المرجان وكأنه زخرفة مثالية من الدانتيل المطاوع من الحديد على شرفة أنيقة على الطراز الفيكتوري، يبلغ عمق مدخل الكهف حوالي 30 مترًا وعرضه حوالي 15 مترًا، ويبلغ ارتفاع السقف 5 أمتار. وهي موطن لسمعة اللادغة القديمة البطيئة وعائلته ويتردد عليها مجموعان ضخمان يزنان 250 كيلوجرامًا على الأقل، ونظرًا لأن الكهف يوفر واحدًا من الأسرة الرملية الوحيدة في هذه المياه، فإنه يجذب مجموعة متنوعة من الأسماك التي يبدو أنها جميعًا تسعد بفرك الرمال أو الاستراحة عليها. وقد أظهرت الزيارات المتكررة إلى الكهف أن أسماك القرش ذات الطرف الأبيض "تستريح" على الأرضية الناعمة، ويختبئ سرطان البحر في جيوب السقف، ويعج السمك الأحمر باللعب حول المدخل.

ويعطي الغوص الليلي في الكهف المرء نظرة مختلفة تمامًا على شخصيته، حيث تمتلئ الجيوب المرجانية بالأسماك النائمة، حيث يتم استبدال المرجان الأزرق الرقيق باللون البرتقالي اللامع من الاورام الحميدة المرجانية، وهذا يحول سقف الكهف إلى شيء أشبه بالفماش، وتتجه الاورام الحميدة الصغيرة في تيار البحر بينما ترقص الأسماك الليلية وتضيئ المحيط.

كوماند ريدج

تعتبر كوماند ريدج أعلى قمة جبلية في ناورو، أعلى نقطة في ناورو، بارتفاع 65 مترًا (213 قدم، ولكنها تتمتع بمنظر رائع للخضرة عليها،، وتوجد بها بقايا يابانية من الحرب العالمية الثانية عبارة عن مدفع مزدوج كبير يقبع في أعلى نقطة بالجزيرة.

الهضبة الوسطي

تعتبر احد الشواهد الصامتة على تجريف الطبيعة، ويبلغ ارتفاعها 71 متر،بها 15 متر جرداء جراء التعدين عن الفوسفات بالمنطقة، يمكنك مشاهدة المنحدرات المحيطة والخط الساحلي المحاطة بأشجار النخيل الطويلة، وستجداثناء صعودك المدافع اليابانية، والطائرة الحربية تم إسقاطها من الحلفاء، والشاح الياباني الذي تم بناؤه في قطع السكك الحديدية.

بحيرة بوادا

استمتع بزيارة أهم بحيرة مياه عذبة في ناورو، وهي بحيرة غير ساحلية قليلة الملوحة في منطقة\ في دولة جزيرة ناورو. وتبلغ مساحتها حوالي 0.05 ميل مربع (0.13 كيلومتر مربع، صنف البحيرة كبحيرة داخلية، مما يعني عدم وجود تدفق إلى المسطحات المائية الأخرى مثل المحيطات أو الأنهار، وتتميز باشجار جوز الهند التي تحيطها من كل جانب، ولا يفضل الغوص فيها نظرًا لنسبة التلوث بمياهها.