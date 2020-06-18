إصابات كورونا النشطة في البلاد تتجاوز الـ4000

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 261 إصابة جديدة في فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات النشطة إلى أكثر من 4000 إصابة، فيما بلغت الوفيات 303 حالة وفاة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد بلغت الإصابات النشطة جراء فيروس كورونا 4092 إصابة، منها 37 إصابة خطيرة، 28 إصابة خطيرة جدا موصلة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما وترقد في مستشفيات البلاد نحو 100 إصابة وصفت بالمتوسطة، فيما الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة جدا، يتم إخضاعها للرقابة والرعاية الطبية ضمن الحجر الصحي المنزلي أو الحجر الفندقي.

وفي ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، تواصل وزارة الصحة وعيادات صناديق المرضى إجراء فحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الأربعاء، 14677 فحصا، علما أنه منذ تفشي الفيروس في البلاد في آذار/مارس المقبل، تم تشخيص ما مجموعه 19894 إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 15487، كما سجلت 303 حالة وفاة.

ويأتي نشر هذه الحصيلة، بعد قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، بفرضَ القيود على حي العجمي في مدينة يافا، وعلى بلدة عرعرة النقب ومدينة رهط، كخطوة احترازية في ظل الارتفاع في عدد إصابات كورونا في هذه المناطق على أن تشمل القيود إغلاق المدارس في تلك المناطق ومنع التجمعات والتجمهرات لما يزيد عن 10 أشخاص.

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كما قررت الحكومة إعادة فتح حركة القطارات يوم الإثنين المقبل بتقييدات على عدد الركاب والمسافة بين كل راكب وآخر، ومن التقييدات الظاهرة، على الركاب شراء التذاكر قبل الوصول إلى محطة القطار.

واتضح أن الفعاليات الثقافية ستستأنف نشاطها في ظل قيود مكثفة في ما يخص عدد الحضور وغيرها من تقييدات كورونا، ومن المفترض أن تعود النشاطات الثقافية إلى العمل خلال الـ24 ساعة القادمة.

ويأتي ذلك، مع مصادقة الكنيست، مساء الثلاثاء، على قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا لمدة 45 يوما.

وتتيح أنظمة الطوارئ فرض أجهزة إنفاذ القانون القرارات الحكومية التي تتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها العزل الصحي والتجمهر وتعليمات "الشارة البنفسجية" ارتداء كمامة وقياس درجة الحرارة في الأماكن العامة.