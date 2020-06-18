الصحة الفلسطينية: إصابات كورونا ترتفع لـ750 وإغلاقات بمحافظة الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الخليل ونابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 750 إصابة، هذا في الوقت الذي أعلن عن فرض إجراءات مشددة في محافظة الخليل كخطوات وقائية لمنع تفشي الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، إن من بين الإصابات الجديدة أربعة في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، علما أنه سلجت أمس 36 إصابة منها 33 إصابة في محافظة الخليل.

وذكرت أن الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بنابلس هي لطبيب يعمل في مستشفى نابلس التخصصي.

بدروه، قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، ان الطب الوقائي يعمل الآن في المستشفى والطواقم المختصة تعمل على دراسة خارطة المخالطين.

وقررت وزيرة الصحة بإغلاق مؤقت للمستشفى. كما شكلت لجنة خلية الأزمة الصحية في نابلس للتعامل مع الوضع الصحي.

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وأهابت اللجنة بالمواطنين والمرافقين بعدم زيارة المستشفيات في نابلس إلا في الحالات الطارئة مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

ومع ارتفاع معدلات انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليل، قرر محافظ الخليل جبرين البكري، إغلاق مدينة حلحول، وبلدة تفوح، ومنطقة عروض المسجد من مدينة الخليل، إغلاقا تاما لمدة خمسة أيام.

وأوضح البكري في بيان لوسائل الإعلام أن الإغلاق على المناطق المذكورة يستمر حتى مساء يوم الإثنين المقبل، ويسمح فقط بفتح المحلات التموينية والخضار والمخابز والصيدليات.

وحذر المحافظة في بيانه أنه سيتم إغلاق المرافق غير الملتزمة بالبروتوكولات والإجراءات الصحية الوقائية.

وذكر أن الصلاة في المساجد في المناطق غير المعلن عن إغلاقهاـ ستكون ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة والتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف.