سخنين: اعتقال مقاول ورشة بناء إثر مصرع صبحي عثمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة مقاولا (46 عاما) من سخنين واقتادته للتحقيق، إثر حادث العمل الذي أسفر عن مصرع الشاب صبحي علي عثمان (24 عاما) وإصابة آخر (38 عاما) بجراح خطيرة، من سكان المدينة.

ووفقا للشرطة فإنه "استمرارا للتحقيقات في حادث العمل الذي وقع، يوم أمس الأربعاء، في ورشة بناء، في مدينة سخنين، ولقي الشاب صبحي علي عثمان (24 عاما) من سكان المدينة، مصرعه خلال الحادث، وأصيب آخر (38 عاما) أيضا من سكان المدينة، بجراح خطيرة (وفقا لمصادر طبية)، خلال الليلة الماضية، تم توقيف المقاول (46 عاما) من سخنين، للتحقيقات في مركز الشرطة".

وأضاف البيان: "صباح اليوم الخميس، سيتم تقديم المقاول للمحكمة في عكا، للنظر بطلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية".