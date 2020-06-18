الزرنوق: هدم منزلين لعائلة أبو قويدر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية الشرطة ووحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن هدم المنازل، منزلين أحدهما للحاج حامد أبو قويدر (86 عاما) والآخر لابنه عبد أبو قويدر في قرية الزرنوق، مسلوبة الاعتراف، صباح اليوم الخميس.

ومما يذكر أن بيت الحاج أبو قويدر، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي متحرك، الذي هدمته السلطات قديم، أما البيت الآخر لابنه والذي تزوج فيه أبو قويدر قبل عدة سنوات، كان يأوي ثلاثة أطفال، تركتهم السلطات في العراء رغم شدة حرارة الطقس وأشعة الشمس الحارقة.

وكانت وحدات الهدم قد هددت أبو قويدر بفرض غرامات مالية باهظة، خلال الأسبوع الجاري، لدفعه إلى هدم بيته بيده، ولكنه رفض ذلك.

وقال عدد من أهالي الزرنوق إن الوحدات الشرطية اقتحمت القرية وروّعت الأطفال، وعلى ما يبدو، تنوي هدم بيوت أخرى في القرية.