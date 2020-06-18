المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية على الفازة جنوب الحديدة

الخميس 18 يونيو 2020

أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية، في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، فيما لقي عدد من عناصر المليشيا مصرعهم وجرح آخرون خلال المواجهات.



وأفاد مصدر عسكري ميداني أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية لا قيمة عسكرية لها جنوب التحيتا استقبلت تعزيزات من جهة زبيد،وحاولت، التسلل صوب منطقة الفازة الإستراتيجية ولكن دون جدوى.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة المرابطة لتأمين حياة المواطنين في منطقة الفازة أشتبكت مع عناصر المليشيات بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية وسرعان ما أجبرتها على العودة من حيث أتت بعد مصرع وجرح عدد منها.

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وأشار المصدر الى أن عناصر المليشيات استهدفت بغطاء ناري مكثف قرى ومزارع المواطنين وفق سياسية التهجير التي تعتمدها لإقلاق السكان وإجبارهم على النزوح مجددا.

ولفت المصدر الى أن تحركات بقايا جيوب المليشيات العنصرية الإجرامية مرصودة بدقة ولن تشكل أي خطر.

وتواصل القوات المشتركة توجيه الصفعات للمليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق للهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر.