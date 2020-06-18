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مليشيا الحوثي تقصف مناطق متفرقة من الحديدة والمشتركة تخمد نيرانها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 18 يونيو 2020

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مناطق متفرقة من الحديدة، فيما ردت القوات على مصادر النيران الحوثية واخمدتها.

 

مصادر عسكرية ميدانية أفادت ، ان المليشيات الحوثية استهدفت بنيران أسلحته مدينة الصالح من الجهة الشرقية، فيما تمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر النيران والرد عليها بالسلاح المناسب وإخمادها.

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 في السياق ذاته أشارت المصادر أن المليشيات استهدفت مجمع إخوان ثابت الصناعي بمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 بشكل عشوائي وهستيري.

 

 

وتحاول المليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية أحداث اي انتصار يعيد الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن تتوالى الخسائر عليها تباعاً على يقظة القوات المشتركة.

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