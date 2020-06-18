- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف مناطق متفرقة من الحديدة والمشتركة تخمد نيرانها والان مع التفاصيل
الخميس 18 يونيو 2020
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مناطق متفرقة من الحديدة، فيما ردت القوات على مصادر النيران الحوثية واخمدتها.
مصادر عسكرية ميدانية أفادت ، ان المليشيات الحوثية استهدفت بنيران أسلحته مدينة الصالح من الجهة الشرقية، فيما تمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر النيران والرد عليها بالسلاح المناسب وإخمادها.
في السياق ذاته أشارت المصادر أن المليشيات استهدفت مجمع إخوان ثابت الصناعي بمدينة الحديدة، مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 بشكل عشوائي وهستيري.
وتحاول المليشيات الحوثية منذ إعلان الهدنة الأممية أحداث اي انتصار يعيد الثقة لعناصرها المتقهقرة ولكن تتوالى الخسائر عليها تباعاً على يقظة القوات المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تقصف مناطق متفرقة من الحديدة والمشتركة تخمد نيرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.