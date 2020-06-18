شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 18 يونيو 2020 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية في حيس عن قيام المليشيات بقصف مركز المدينة بقذائف الهاون الثقيل، بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين. Advertisements وأضافت المصادر ان منطقة بيت مغاري في شمال غرب حيس تعرضت لاستهداف مماثل من قبل مليشيات الحوثي. وأشارت المصادر ان القصف والإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء. وتشهد الأحياء السكنية في مديرية حيس استهداف بشكل يومي من مليشيات الحوثي مما تسببت في سقوط المئات من المدنيين بين شهيد وجريح، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.