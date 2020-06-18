الإمارات تقدم نموذجاً تاريخياً في المبادرات الإنسانية ومساندة دول العالم

الخميس 18 يونيو 2020

تقدم دولة الإمارات نموذجاً تاريخياً في المبادرات الإنسانية التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم ومساندة الدول الأخرى التي تعاني من جائحة «كورونا»، دون النظر إلى عرق أو دين أو إلى المواقف السياسية، لتؤكد نهج العمل الإنساني، الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز سياسات دولة الإمارات.



وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسراً جوياً دولياً لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، ويمثل هذا الجسر الجوي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

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وعملت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية على نقل أكثر من 80 % من مساعدات المنظمة الطبية والصحية إلى نحو 100 دولة، وفقا للبييان.

ما تقدمه دولة الإمارات سيسجله التاريخ بأحرف من نور في صفحاته الخالدة، مكللة بالإشادات وشهادات التقدير التي تلقتها من العديد من قادة الدول والجهات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الإمارات وقيادتها في التصدي لوباء كورونا.