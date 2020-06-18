شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس يعاود نشاطه.. الصين تسجل 28 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 21 حالة بالعاصمة بكين.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية، أن 4 من الحالات الجديدة كانت لوافدين جاءوا من الخارج وأن هناك 8 حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض.
وكانت اللجنة قد أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 44 حالة مؤكدة منها 11 حالة وافدة، وعن 11 حالة بلا أعراض.
وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 83293 حالة، ويظل عدد الوفيات 4634 دون تغيير.
ولا تدرج الصين أعداد المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.
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