شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقرر تحصيل رسوم تأشيرة دخول من مواطني «مجلس التعاون الخليجي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قررت وزارة الداخلية المصرية، تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، أعلنت “الداخلية المصرية” تحصيل رسوم تأشيرة دخول لأراضيها، من زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً المملكة والإمارات والكويت إضافة إلى البحرين وسلطنة عمان.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذي تضمن كذلك إعفاء السائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من رسوم التأشيرة، وذلك حتى يوم 31 أكتوبر المقبل.
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