شكرا لقرائتكم خبر عن 59 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) ، وحالة وفاة واحدة . وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة

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