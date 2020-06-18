نائب: الرد الحكومي على تركيا خجول جدا واقل من دبلوماسي

اعتبر النائب منصور البعيجي، الخميس، ان الرد الحكومي على تركيا خجول جدا واقل من دبلوماسي، مشيرا الى ان ماقامت به تركيا عدوان سافر آثم.
وقال البعيجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الرد الحكومي على الاعتداء التركي خجول جدا واقل من دبلوماسي ولايتناسب مع ماقامت به تركيا من اعتداء وانتهاك خطير للسيادة العراقية"، مبينا ان "هذا الامر خطير ولايمكن السكوت عليه نهائيا".
واضاف ان "هذا الاعتداء التركي وانتهاك السيادة العراقية من قبل الاتراك ليس الاول بل تكررت هذه الاعتدات كثيرا بسبب صمت وضعف الرد الحكومي على تركيا لذلك تمادت كثيرا بعدوانها على الاراضي العراقية"، معتبرا ان "هذا الامر خطير جدا ولايمكن السكوت عنه".
ودعا البعيجي الحكومة العراقية الى "ان تحدد موقفها من هذا الاعتداء والانتهاك للسيادة العراقية"، متسائلا "لماذا هذا السكوت والرد الخجول ضد تركيا هل هو بعلمها او بعدم علمها لذلك يجب ان تبين موقفها امام الشعب الذي اقسمت الحكومة على حماية ارضه وسمائه ومائه لذلك نحن نتسأل اين القسم الذي رددتة الحكومة بحماية البلد".
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