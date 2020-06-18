خلية الاعلام تصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء فجر اليوم

اصدرت خلية الاعلام الامني، الخميس، بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء فجر اليوم. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت بعد منتصف ليل أمس، داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو مادية". واضافت ان "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد".

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