افاد مصدر امني، الخميس، بأن القوات الامنية عثرت على منصات الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء فجر اليوم. وبحسب المصدر فأن "صاروخين سقطا في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة ما ادى الى الحاق اضرار مادية بسيطة دون وقوع اية خسائر بشرية". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منصات الصواريخ التي استهدفت الخضراء فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.