أعاد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي نشر فيديو لشرطية أمريكية انفجرت بالبكاء لأنها خائفة من تناول وجبة "ماكدونالدز" بعد تأخر تجهيز طلبها من كوة الخدمة السريعة.
ويكشف الفيديو الجديد اتساع حالة عدم الثقة بين الشرطة والمواطنين في الولايات المتحدة على خلفية الأحداث العنصرية التي تعصف بالبلاد منذ مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة.
وقال ترامب جونيور تعليقا على الفيديو:" مثير للاشمئزاز ما بات يحدث عندنا الآن".
وفي التفاصيل بحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن الشرطية الشقراء أرادت أن تتناول إفطارها في أحد مطاعم سلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" بعد ليلة عمل طويلة، لكن موظف خدمة الزبائن طلب منها الانتظار نظرا لأن طلبيتها لم تجهز بعد، وعندها انتاب الشرطية الشك بعد أنباء عن تكرار تسميم زملاء لها خلال الأيام الماضية من خلال مطاعم الوجبات السريعة.
وقالت وهي تبكي "قلت للعامل انس الطعام، أشعر بقلق شديد لتناول وجبة في "ماكدونالدز"، لأني لا أستطيع أن أرى طريقة تحضيرها".
وأضافت " أعمل بالشرطة 15 عاما، ولم أشعر بهذا القدر من القلق في انتظار وجبه طعام من قبل، رجاء لقد تعبنا أريحونا. كونوا ودودين وإذا رأيتم شرطيا قولوا له شكرا، لأني لم أعد اسمعها بما يكفي".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطية أمريكية تبكي بحرقة: لا أستطيع أكل وجبة ماكدونالدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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