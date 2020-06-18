وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، الخميس، بأستثناء منتسبي الدوائر المستفيدة من ملف 30 الف درجة وظيفية (موظفي الحسابات، التدقيق)، لايام الخميس والجمعة والسبت وبنسبة 100%. وجاء ذلك لغرض اكمال الكشوفات الخاصة بصرف رواتت الموما اليهم، ويتحمل مدير الدائر مسؤولية عدم دوام الموظفين على ان تردنا الكشوفات بموعد اقصاه الاثنين المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. محافظ البصرة يستثني هؤلاء من الحظر خلال ايام الخميس والجمعة والسبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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