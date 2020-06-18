افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخي كاتيوشا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا فجر اليوم، في محيط المنطقة الخضراء وتحديدا في ساحة الاحتفالات ما ادى الى الحاق اضرار مادية بسيطة دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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