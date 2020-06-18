فلويد جديد يجر شرطي أمريكي لسيناريو الإعدام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الادعاء الأمريكي، الأربعاء، اتهاما بالقتل لشرطي، في مدينة أتلانتا، بعدما أطلق الرصاص الأسبوع الماضي على مواطن من أصحاب البشرة السمراء.

والجمعة الماضية، أطلق الشرطي الرصاص على ريشارد بروكس في ساحة لانتظار السيارات أمام مطعم للوجبات السريعة فأرداه قتيلا

وجاء مقتل بروكس بعد سلسلة طويلة من حوادث موت أمريكيين من أصول أفريقية في مواجهات مع أجهزة إنفاذ القانون كان أحدثها جورج فلويد نهاية الشهر الماضي، والتي أججت احتجاجات وحالة غضب بالولايات المتحدة.



وقال بول هوارد، مدعي منطقة فولتون كاونتي، في مؤتمر صحفي، إن بروكس، وهو أب لثلاثة أبناء وعمره 27 عاما، "لم يبدر منه إطلاقا ما يشير إلى أنه مصدر تهديد" ولم يُبدِ سلوكا عدائيا تجاه الشرطيين خلال المواجهة التي دارت يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أنه تم توجيه 11 تهمة جنائية للشرطي جاريت رولف الذي أطلق الرصاص على بروكس وأقيل من عمله في اليوم التالي، بعدما كشفت كاميرات المراقبة ما دار في الواقعة.

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وأوضح أن من بين الاتهامات القتل الجنائي والهجوم بسلاح قاتل والحنث بيمين العمل.

كما بيّن أن رولف (27 عاما) قد يواجه السجن مدى الحياة أو الإعدام في حالة إدانته.

وتم توجيه الاتهام لزميله ديفين بروسنان (26 عاما) بالاعتداء المشدد ومخالفة يمين العمل.

وقال هوارد إن بروسنان، الذي أحيل لعمل إداري بعد الواقعة، إنه قدم للمحققين معلومات تدعم الاتهامات ضد رولف وإنه سيتعاون مع الادعاء.

يذكر أن الشرطي الذي تسبب بوفاة جورج فلويد في 25 مايو/ أيار الماضي، اُتهم بالقتل من الدرجة الثانية، في حين تم توجيه الاتهام لثلاثة آخرين من شرطة منيابوليس بالمعاونة والتواطؤ.