النازحون يشكلون 1% من البشرية حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن نحو 80 مليون شخص أي أكثر من 1% من البشرية اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد.



وأشار التقرير الأخير للمفوضية السامية للاجئين أن هؤلاء الأشخاص يعيشون اليوم بعيدا عن منازلهم، في رقم قياسي تضاعف خلال عقد.

واعتبر أنه في نهاية 2019 كان هناك 79.5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم،

فيما تتراجع فرص عودتهم.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي: "1% من سكان العالم لا يمكهم العودة الى منازلهم بسبب الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وأشكال أخرى من العنف"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.