مقتل 5 متمردين برصاص الأمن الفلبيني وسط البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن متحدث باسم الجيش الفلبيني أن قوات الأمن قتلت 5 متمردين شيوعيين خلال تبادل لإطلاق النار قبل فجر الخميس في وسط البلاد، وذلك أثناء محاولتها تنفيذ أمر اعتقال.



وأوضح المتحدث أنه تم نشر الجنود عقب تلقي السلطات تقارير تفيد بوجود مجموعة من المسلحين في منزلين ببلدة مابيناي في إقليم نيجروس أورينتال (580 كم) جنوبي مانيلا.

وأضاف أن أحد المسلحين يعتقد أنه هو الشخص المطلوب تنفيذ أمر الاعتقال بحقه، وأن القوات تعرضت لإطلاق نار لدى اقترابها من المنزلين.

وقال إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 من المتمردين، من بينهم الشخص المطلوب، والعثور على أسلحة وعبوة ناسفة.