ترامب يتعهد بعدم إغلاق الولايات المتحدة "مرة أخرى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إغلاق الولايات المتحدة المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لن نغلق البلد مرة أخرى. لن نكون مضطرين لذلك".

جاء ذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كدلو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجددا.

كانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس/أذار مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 2.16 مليون أمريكي وأودى بحياة ما يقرب من 118 ألفا.

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والجمعة الماضية، أصدرت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيان إخلاء مسؤولية غير عادي الخميس، أبلغت فيه مؤيديها بأنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال تجمع قادم لإعادة انتخاب ترامب.

ويتناقض بيان الحملة مع الرئيس الأمريكي، الذي بدا أنه قلل من مخاوف الصحة العامة بشأن الفيروس، وشجع الأمريكيين على العودة إلى أنماط الحياة قبل الوباء.

وسجلت الولايات المتّحدة الخميس 941 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 113,774 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.