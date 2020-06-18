اتفاق أمريكي صيني على استمرار الحوار بينهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، أن بكين وواشنطن اتفقتا على استمرار الحوار والاتصال بينهما.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان: "أبلغنا الولايات المتحدة أن التعاون بين البلدين هو المسار الصحيح الوحيد".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع كبير دبلوماسيي الصين يانغ جي تشي، الأربعاء، حيث تحدثا حول ضرورة الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات بين البلدين في إطار جهود التصدي لجائحة الكورونا ومنع حدوث أي تفش جديد في المستقبل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو ناقش أيضا ضرورة تبادل اللفتات الودية في التعاملات التجارية والأمنية والدبلوماسية.

واجتمع بومبيو مع يانغ في هاواي، في وقت يشهد تدهورا شديدا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

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ويعد لقاء بومبيو ويانغ هو الأول على هذا المستوى بين أكبر قوتين في العالم بعد أشهر من التوتّرات الشديدة التي باعدت بينهما.

وكان بومبيو قد قال، مؤخرا، إن الصين كان بمقدورها الحيلولة دون وفاة مئات الآلاف من الأرواح في أنحاء العالم لو تحلت بشفافية أكبر بشأن فيروس كورونا واتهمها برفض مشاركة المعلومات المرتبطة بالوباء.

وردت الصين على بومبيو بالقول إن وزير الخارجية الأمريكي "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن بومبيو لا يملك أدلة تسرب كورونا من الصين.

وشكّل مختبر مدينة ووهان الصينية محور جدل في الآونة الأخيرة مع اتهام الولايات المتحدة له بأنه مصدر فيروس كورونا، غير أن معهد الفيروسات الصيني هو مركز لدراسة بعض أخطر العوامل المسببة للأمراض في العالم.