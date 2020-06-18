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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. "وقايتكم غايتنا" تنشر التوعية بإدارة المخاطر والتحديات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالامارات، بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الإماراتية حملة «وقايتكم غايتنا»، وفقا لللبيان.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع لمواجهة المخاطر والتحديات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، تحقيقاً لآمال وطموحات القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.
وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، أن الحملة ستستمر لـ 3 أشهر وتنطلق فعالياتها على مدار يونيو الجاري ويوليو وأغسطس المقبلين، مشيراً إلى أن الحملة توعوية متخصصة، وتشمل مبادرات «ثقافة التعامل مع الحريق»، و«سلامة المنشأة»، و«التجمهر حول الحوادث»، و«السلامة في الصيف»، و«السلامة في وسائل النقل البري والبحري».
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