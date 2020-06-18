دولة الإمارات تبدأ تطبيق بروتوكول خاص بالسفر للحد من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات، أنه تم وضع بعض الاشتراطات والإجراءات للراغبين في السفر للخارج بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال إنه سيتم تحديث هذه الإجراءات بصورة دورية، وبناءً على مستجدات الأحداث والوضع الصحي، وقد تم تقسيم الدول إلى 3 فئات.

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وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة "منخفضة الخطورة"، ولا يسمح السفر نهائياً للدول ضمن فئة "عالية الخطورة".

وأضاف الدكتور سيف الظاهري: "يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين السفر إلى الدول ضمن فئة "متوسطة الخطورة" في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية".

وأوضح أنه سيتم تطبيق بروتوكول لدولة الإمارات خاص بالسفر في ظل الظروف الحالية، وهو يعتمد على عدد من المحاور مثل الصحة العامة، والفحوصات، والتسجيل المسبق للسفر، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.