بكين "ترفض بشدة" بيان مجموعة السبع حول قانون الأمن المتعلق بهونغ كونغ

بكين: أعلنت الصين الخميس أنها "ترفض بشدة" بيان وزراء خارجية مجموعة السبع الذين دعوها الى إعادة النظر في قانون الأمن القومي المتعلق بهونغ كونغ.
وقال المسؤول الصيني الكبير يانغ جيشي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في هاواي إن بكين "ترفض بشدة البيان الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع حول قضايا تتعلق بهونغ كونغ" كما ورد على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية.
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