شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لقانون مجلس الشيوخ × 32 معلومة بعد موافقة البرلمان عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، فى مجموع مواده، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وفيما يلى نذكر أبرز المعلومات عن مشروع القانون:

1. يُشكل من (300) عضو.

2. يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر.

3. يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

4. يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

5. يكون الانتخاب بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

6. يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

7. تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة للانتخاب بالنظام الفردي.

8. وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

9. يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها.

10. ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها.

11. تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل.

12. تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

13. يشترط لاستمرار العضوية أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها.

14. مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

15. انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

16. يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية.

هناك عدد من الشروط للترشح:

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17. أن يكون مصرى الجنسية.

18. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين.

19. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

20. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

21. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

22. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب.

كما نصر القانون على عدد من المستندات المطلوبة:

23. بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

24. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

25. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

26. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

27. شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل.

28. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

29. إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

30. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

31. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.

32. يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم.