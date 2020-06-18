شكرا لقرائتكم خبر عن "الصعيد فى القلب" 6.5 مليار جنيه استثمارات لمحافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021 أولوية خاصة بإقليم الصعيد، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدفع عجلة التنمية بها بهدف تقليل الفجوات التنموية، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد علي مؤشرات الفجوات التنموية وفي الوقت ذاته التركيز علي إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.

واستعرضت خطة التنمية بشكل تفصيلي أبرز البرامج التنموية المستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد وفي مقدمتها محافظة أسوان والتي نستعرضها علي النحو الآتي :

1- يبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوان بخطة العام 2020/2021 نحو 6.51 مليار جنيه.

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2- تُمول الخزانة العامة نحو 67% من حجم الاستثمارات الموجهة.

3- يُلاحظ استحواذ قطاع الصرف الصحي علي النسبة الأكبر من الاستثمارات بواقع 24.5%.

4- يأتي قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في المرتبة الثانية بواقع 20.5 %.

5- وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاعي النقل والتخزين بنحو 19.2%، وأخيراً خدمات أخرى بنسبة 15.6%.