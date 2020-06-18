صحة كفر الشيخ تسجل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، 79 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثر مخالطة أغلبهم لحالات مرضية مصابة بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابة 79 شخصًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي المسحات التي جرى أخذها من المرضى بتاريخ الثلاثاء 16 / 6 / 2020، وجاري العمل في فحص المسحات الخاصة بيوم الأربعاء 17 / 6 / 2020.

وقال المصدر الطبي، إن الإصابات بحسب توزيعها على مستوى مستشفيات المحافظة، وفق العينات الواردة لمعمل التحاليل فجاءت كالتالي : مستشفى حميات دسوق 13 حالة، ومستشفى صدر كفر الشيخ 9 حالات، ومستشفى مطوبس المركزي، 10 حالات، ومستشفى فوه للتأمين الصحي 6 حالات.

وسجلت مستشفى فوه المركزي إصابة 5 حالات، ومستشفى العبور للتأمين الصحي 12 حالة، ومستشفى قلين المركزي 3 حالات، ومستشفى دسوق العام 11 حالة، ومستشفى حميات كفر الشيخ 10 حالات، بإجمالي 79 حالة مابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.