جت المثلث: مقتل مالك أبو فول في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب مالك سعيد أبو فول (24 عاما)، في جريمة إطلاق نار في قرية جت المثلث، فجر اليوم الخميس، وهي جريمة القتل الثانية التي تسجل بالقرية خلال أقل من 24 ساعة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في قرية جت المثلث، حيث نقل إلى عيادة طبية محلية في باقة الغربية، إذ قدمت له العلاجات الأولية ونقل على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته، بعد محاولات إنقاذ حياته.

ووقعت جريمة القتل على الرغم من الانتشار المكثف لدوريات الشرطة والوحدات الخاصة في شوارع وأحياء القرية، وذلك عقب مقتل الشاب محمد رائد وتد (22 عاما) طعنا، إذ عثر على جثته فجر الأربعاء في مدنية باقة الغربية.

وبعد ساعات من تشييع جثمان المرحوم محمد وتد، أطلق مجهولون عند الواحد والنصف من فجر اليوم الخميس، النار على سيارة بالقرب من مسجد بلال بن رباح، على إثر ذلك أصيب الشاب مالك أبو فول بجروح خطيرة، وأقر الطاقم الطبي وفاته في المستشفى بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

وعقب جريمة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الشاب أبو فول، وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث، لا سيما أنه لم يبلغ عن اعتقال ضالعين.

يذكر أن القتيل مالك أبو فول، قريب ضحية جريمة القتل التي وقعت، فجر الأربعاء، وراح ضحيتها الشاب محمد رائد وتد الذي عثر على جثته في باقة الغربية وفرضت الشرطة أمر حظر نشر على تفاصيل ملف التحقيق في الجريمة.

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جريمة قتل ثانية في جت خلال أقل من 24 ساعة

وتسود حالة من الغضب في القرية، وسط جهود ومحاولات وهناك جهود لتدخل لمنع استمرار العنف والجريمة، إذ عقد المجلس المحلي جلسة طارئة، وحمل رئيس المجلس، المربي خالد غرة، الشرطة مسؤولية الأحداث والتقاعس في مكافحة العنف والجريمة.

وشهدت البلدات العربية 4 جرائم قتل في أقل من 48 ساعة، أسفرت عن مقتل شبان في يافا وكفر ياسيف وجت المثلث، حيث قتل الشاب فريد رامي خلاف من يافا في جريمة إطلاق نار، وفي كفر ياسيف قتل الشاب أدهم ناطور.

بينما من جت المثلث قتل الشاب محمد وتد طعنا وعثر على جثته في باقة الغربية، وبعد ساعات أقدم مجهولون على قتل الشاب مالك أبو فول في جريمة إطلاق نار عندما كان يستقل مركبته.

39 جريمة قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2020

وتنضاف هذه الجرائم إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وبمقتل الشاب مالك أبو فول في جت، ترتفع حصيلة جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، إلى 39 ضحية.