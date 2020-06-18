الإجراءات الوقائية في "كهرباء دبي" تعزّز صحة الموظفين والمتعاملين

الخميس 18 يونيو 2020

أعرب موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لعودتهم للعمل في مكاتب الهيئة، ومساهمتهم في استمرارية العمل، مشيدين بالإجراءات الاحترازية، التي تطبقها الهيئة، والتي تعزز شعورهم بالأمن والأمان، حيث تمت تهيئة مرافق الهيئة وفق أعلى المعايير، للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام.



وتشمل الإجراءات التي تطبقها الهيئة التعقيم المستمر لجميع المرافق، وتوفير المطهرات ومعقمات اليدين وكمامات الوجه والقفازات، وتركيب كاميرات حرارية في المداخل، واعتماد ساعات الدوام المرن، للحد من الازدحام عند الدخول أو الخروج مع توفير نقاط دخول وخروج منفصلة، للحفاظ على التباعد، إضافة إلى الاتفاق مع جهات صحية متخصصة لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس (كوفيد 19)، وتخصيص غرف خاصة للعزل في مرافق الهيئة، في حال ظهور أي عوارض على أي من الموظفين. كما يجري فحص العمال والمهندسين والموظفين من قبل المقاولين الموجودين في مواقع المشروعات التابعة للهيئة، لضمان عدم انتقال العدوى لموظفي الهيئة من المهندسين والمشرفين.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تضع صحة وسلامة المتعاملين والموظفين على رأس قائمة أولوياتها، وتحرص على سلامتهم النفسية والجسدية، مشيراً إلى أن الهيئة توفر خط مساعدة للموظفين بالاستعانة بعدد من المختصين والاستشاريين النفسيين، لدعم الصحة النفسية للموظفين العائدين للعمل، وتعزيز شعورهم بالأمان.

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وأضاف: «باشرت الهيئة بتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، وقرار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعودة العمل في دوائر حكومة دبي، حيث بدأت عودة موظفي الهيئة للعمل في مكاتب ومباني الهيئة تدريجياً ابتداء من يوم 31 مايو الماضي لتصل النسبة إلى 100% يوم 14 يونيو الجاري، وذلك وفق «بروتوكول العودة للعمل»، الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث تم استثناء الموظفين من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، وكذلك الحوامل والموظفات ممن لديهن أطفال في مراحل الدراسة حتى انتهاء العام الدراسي، مع مواصلة توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام قنوات الهيئة الذكية، التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت، ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم».

وقال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع نقل الطاقة ورئيس لجنة الأزمات في الهيئة: «حرصت القيادة العليا للهيئة على تهيئة البيئة المناسبة لعودة الموظفين للعمل في مكاتبهم، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، ولمسنا التزاماً كاملاً من الموظفين بجميع الإجراءات الاحترازية، وأعرب الموظفون عن شعورهم بالفخر والاعتزاز لعودتهم للعمل في مكاتب الهيئة، ومساهمتهم في استمرارية العمل وتوفير جميع خدمات الهيئة وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، مع مراعاة جميع التدابير الاحترازية والوقائية».

قال صالح محمد حسن المرزوقي، رئيس إسعاد المتعاملين – قطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة توفر قنوات ذكية متعددة للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، موضحاً أن المتعاملين لمسوا مدى سهولة استخدام القنوات الذكية الخاصة بالهيئة خلال الفترة الماضية، ما أسهم في تقليل أعداد المتعاملين الذين يزورون مراكز الهيئة. وعبر القنوات الذكية، يمكن للمتعاملين الوصول إلى مختلف خدمات الهيئة.