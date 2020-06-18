شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 32188 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:12 صباحًا, 18 يونيو 2020 م المناطق - الرياض سجلت البرازيل اليوم 32188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1269 حالة وفاة .

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية أن اجمالي عدد الاصابات ارتفع إلى 955377 إصابة مؤكدة, فيما زاد عدد إجمالي حالات الوفيات إلى 46510 حالة وفاة , وهو أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة .

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