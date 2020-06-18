شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسابيع من عدم تسجيل إصابات بكورونا .. نيوزيلندا ترصد حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت نيوزيلندا حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي الثالثة في غضون أيام، وذلك بعد أسابيع من عدم تسجيل حالات جديدة.
وقال مدير عام الصحة، أشلي بلومفيلد، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن رجلا في الستينيات من العمر سافر من باكستان عبر قطر إلى ملبورن في أستراليا يوم 11 حزيران/يونيو ، ثم انتقل إلى نيوزيلندا في 13 حزيران/يونيو وتم وضعه في العزل الإجباري قبل ظهور أعراض عليه، وثبتت إصابته بالفيروس يوم 15 حزيران/يونيو.
وقال بلومفيلد إنه يتوقع دائما حالات إصابة بكورونا عند الحدود.
وأضاف: "سنشهد المزيد .. حالات الإصابة حول العالم في ارتفاع مستمر".
ويخضع جميع القادمين إلى البلاد لعزل إجباري لمدة أسبوعين وفي نهاية المدة يجرون اختبارات مخبرية للتأكد من سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل أن يتمكنوا من الانخراط في المجتمع.
وأعلنت نيوزيلندا الأربعاء أنها سجلت بشكل إجمالي 1507 حالات محتملة ومؤكدة للإصابة بالفيروس و22 وفاة.
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