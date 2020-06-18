شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزير الإسكان لحصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن حصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى القرى بمحافظة المنيا وباقي محافظات الجمهورية، ونسبة ما تم الانتهاء منه من أعمال، والاعتمادات المالية اللازمة لنهو هذه المشروعات، وأسباب التوقف التى ظلت لسنوات طويلة نتج عنها مزيد من معاناة المواطنين، كما أن عدم وجود صرف صحى فى العديد من القرى بمحافظة المنيا يكون من أسباب انتشار الأمراض المزمنة، مما يستوجب سرعة التدخل للانتهاء من هذه المشروعات بشكل عاجل.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة الملف عن قرب، وحال مناقشة مشروع الموازنة العامة طالبت بضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة القومية، لسرعة الانتهاء من المشروعات العالقة فى مختلف القرى، كما أن هناك متابعة على أرض الواقع مع المواطنين، خاصة وأن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات والقطاعات الخدمية التى تحظى باهتمام كبير من قبل شريحة عريضة من المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة عاجلة، على أن تكون مرفقة بإحصائية شاملة لكافة المشروعات المتوقفة فى محافظة المنيا بالقرى والعزب والنجوع، وضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها، ولحين توفير الاعتمادات يتم تحديد الأولويات فى التنفيذ وفقا للقرى الأشد احتياجا على أن يكون هناك تنسيق مسبق من أجل تحقيق هذا الغرض.

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ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها".

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.