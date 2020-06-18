متأثرين بإصابتهم..وفاة 5 من ضحايا كورونا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، الأربعاء، وفاة 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، متأثرين بإصابتهم بالفيروس، أثناء تلقي 4 منهم العلاج، داخل مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتوفين الخمسة يقيمون بمراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، ودسوق، فيما توفي أحدهم قبل ظهور نتيجة تحليل pcr الخاصة به بمستشفى حميات دسوق.

وقال المصدر، إنه جرى دفن 3 جثث منهم بمعرفة ذويهم، بمراكز كفر الشيخ، وسيدي سالم، ودسوق، فيما يتبقى جثتين جاري إنهاء الإجراءات الخاصة بعملية، تغسيلهما وتكفينهما، تمهيدا لتجهيزهما للصلاة عليهما، وتسليم جثمانهما إلى ذويهما من أجل دفنهما طبقا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد.