شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل أول إصابة عربية بـ«كاواساكي» المستجد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 ساعات - 1:01 صباحًا, 18 يونيو 2020 م المناطق - الرياض كشفت السلطات الصحية في الجزائر أنها سجلت أول حالة إصابة بمرض كاواساكي المستجد، والمرتبط بفايروس كورونا. ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، أكدت الدكتورة سعيدة براهيمي رئيسة قسم طب الأطفال بمستشفى محافظة باتنة الجامعي شرق البلاد (الأربعاء) أن الإصابة ظهرت على طفل عمره 3 أعوام، بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بالفايروس المستجد بين الأطفال إلى 10 حالات مؤكدة. ويعرف كاواساكي بأنه امتداد لـ«كوفيد-19»، ويسمى متلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، ويصيب الصغار دون 5 أعوام. وظهر لأول مرة في اليابان عام 1967، فيما تتباين أعراضه بين الحساسية من السموم البكتيرية والالتهاب الفايروسي. وذكرت بعض الأبحاث أن مصدره «جيني وراثي».

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