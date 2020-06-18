شكرا لقرائتكم خبر عن 59 إصابة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد ارتفعت إلى 280 حالة ، بينما بلغ إجمالي الإصابات 12257 ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
وأضافت الوكالة أن 26 شخصا إضافيا تماثلوا للشفاء تماما وغادروا المستشفيات ، ليصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 10800 شخص.
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