شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ... 28 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية في الصين أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.
وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين ، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.
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