شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية "هيدروكسي" لم يخفض معدل وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- توقف إجراء اختبارات عقار "هيدروكسي" المضاد للملاريا على المرضى

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء التوقف عن إجراء اختبارات على عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا على المرضى ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن هيدروكسي كلوروكوين لم يخفض معدل وفيات المرضى في المستشفيات.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنهت يوم الاثنين تفويضها الطارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا بهيدروكسي كلوروكين، حيث كشفت عن أن ذلك العقار

من المستبعد أن ينتج أثرا مضادا للفيروسات.