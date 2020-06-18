وزير جديد يعزز قاعدة بولسونارو في الكونجرس البرازيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى النائب البرازيلي السابق، فابيو فاريا، اليمين الدستورية وزيرا جديدا للاتصالات، حيث يحاول الرئيس جايير بولسونارو توسيع نطاق قاعدة الدعم له في الكونجرس.



وأعلن بولسونارو الأسبوع الماضي إعادة الوزارة التي دمجتها الحكومة السابقة في وزارة العلوم والتكنولوجيا.

وتولى فاريا منصبه في الوقت الذي تزايدت فيه إصابات فيروس كورونا ويتعرض بولسونارو لانتقادات في الكونجرس وغيره بسبب تقليله من خطورة الجائحة.

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وأكدت البرازيل الأربعاء 955 ألفا و377 إصابة بفيروس كورونا و46 ألفا و510 وفيات، وهو أكبر عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي بلد يعد 212 مليون نسمة، بات النظام الصحّي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

والبرازيل التي يدعو رئيسها جاير بولسونارو باستمرار إلى إعادة فتح البلاد لحماية الاقتصاد والوظائف، تسجّل لوحدها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية.