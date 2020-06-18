شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بصحة البرلمان يطالب بحصر أعداد أسرّة الرعاية المركزة وربطها بشبكة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمود حمدى ابو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بكافة أعداد الأسرة الخاصة بالرعاية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك متابعة دقيقة لكافة عمليات الدخول والخروج للحالات المصابة والأماكن الشاغرة والمستشفيات التى لا يوجد بها اماكن لتلقى المرضى والمصابين.

وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن يتم توثيق هذه المعلومات وطرحها من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، حتى يتسنى للمواطنين معرفة الاماكن الشاعرة، وعدم التوجه المستشفيات التى لا يوجد بها أسرة لتجنب الازدحام والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم نشر العدوى بينهم.

Advertisements

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة بذلت ومازالت العديد من الجهود القوية منذ أزمة فيروس كورونا، مما كان لها أثر كبير فى عدم تفشي الوباء فى المجتمت، ومع تزايد أعداد الإصابة لابد من الاعتماد بشكل أكبر على الوسائل الحديثة فى الحصول على المعلومات اللازمة عن الخدمة والرعاية الطبية اللازمة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ووجهت خلال جولة قامت بها مؤخرا لأحد المستشفيات بمضاعفة صرف كمية الملابس والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية طبقًا للاحتياج، كما وجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما وجهت بزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بمستشفى الساحل وجميع مستشفيات القاهرة، لتقديم أفضل خدمة طبية للحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.