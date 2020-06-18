شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تكليف الرئيس بحل أزمة العمال المصريين بليبيا يؤكد أن مصر لن تتخلى عن أبناءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، يؤكد أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبناءها أبدا فى أى أزمات تمر بها، وأن أبناء مصر غاليين على القيادة السياسية ولن تسمح الدولة المصرية بأى ضرر أو أزمات تقع على أى مواطن مصرى داخل أو خارج البلاد، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تضرب نماذج قوية فى إدارة جميع الملفات التى تتعلق بشئون هذا الشعب الأبى.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية تتحرك دائما وأبدا من أجل الحفاظ على كرامة المصريين بالداخل والخارج، وتؤكد للعالم كله أنه لن تتخلى عن أى مصرى فى أى وقت، لافتا إلى أن توجيه الرئيس لحل أزمة العمال فى ليبيا، يؤكد أن الدولة المصرية قوية وقادرة رغم أى تحديات وأزمات على الحفاظ على حياة المصريين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا .كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، زعمت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.