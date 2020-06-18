وفاة طبيبة بفيروس كورونا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت مديرية صحة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفاة الدكتورة نبيلة عبد الحميد، الطبيبة بمستشفى الواسطي المركزي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة، أن المتوفية وصلت إلى المستشفى مصابة بارتفاع في درجة الحرارة، ومشاكل في التنفس، وبالكشف والمتابعة من قبل الفريق الطبي تبين ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها، فجرى حجزها تحت الملاحظة إلى أن فارقت الحياة.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، والتي قد استشهدت أثناء تأدية واجبها، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بنى سويف على عظمة ما يقوم به جيش مصر الأبيض من جهود وتضحيات في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى تفانيهم وإخلاصهم الكبير فى أداء واجبهم المهني والإنساني تجاه أبناء وطنهم الغالي مصر، داعيا المولى عزوجل أن يحفظ الوطن من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء والبلاء.​