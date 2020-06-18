ضبط ثلاث متهمين سرقوا سيارة مجلس قروي جراجوس بقنا و خبئوها بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتعاون مديرية الأمن بمحافظة أسوان، 3 متهمين سرقوا سيارة حكومية من أمام منزل رئيس مجلس قروي جراجوس بمركز قوص بقنا، وهربوا بها إلى مركز كوم أمبو بأسوان

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، يفيد بضبط 3 متهمين تمكنوا من سرقة سيارة المحافظة من أمام منزل رئيس مجلس قروي جراجوس.

وكشفت التحريات، أن كلا من محمد. ع، 33 عاما، مقيم بمركز قوص، وراضي. س، 32عاما، مقيم مركز قوص، وأحمد. م،21 عاما، قاموا بسرقة سيارة المحافظة بغرض بيعها.



جرى التحفظ على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام لتولي التحقيقات.