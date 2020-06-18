محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث على الساحة الدولية، ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز عناوينها: وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى مصر. الأمم المتحدة تنتخب 4 دول لعضوية مؤقتة بمجلس الأمن ومقعد إفريقيا ينتظر تصويتا. ترامب يصادق على قانون يسمح بفرض عقوبات على الصين بسبب انتهاكات ضد الإيغور. بولتون: ترامب شجع الصين على بناء معسكرات للأقلية المسلمة. Advertisements نقل رئيس هندوراس إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا. جنوب أفريقيا تخفف الإغلاق وتسمح بفتح مزيد من الأعمال التجارية. الإمارات تسمح بالسفر لدول محددة بدءا من الثلاثاء المقبل. ارتداء الكمامات إجباري في اسطنبول وأنقرة مع تزايد إصابات كورونا. انفجار بشاحنة يودي بحياة 4 عمال جنوب شرقي تركيا. مجموعة السبع تدعو الصين إلى عدم فرض قانون أمني في هونج كونج.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز أخبار العالم| 10 عناوين لأهم الأحداث على الساحة الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.