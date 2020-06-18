محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت جهود السلطات المصرية في إعادة ٢٣ مصريا احتجزتهم الميليشيات الليبية بعد ساعات من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بإعادتهم إلى البلاد. وكان في استقبالهم بمنفذ السلوم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والقيادات الأمنية المعنية مع حفاوة الترحيب والاستقبال لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
ومن جانبه، أكد محافظ مطروح على أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج، ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.
كما رحب أهالي السلوم بحفاوة بالمصريين العائدين، وتم تجهيز مأدبة عشاء لهم مع تجهيز أتوبيس مكيف لإعادتهم بسلامة الله إلى أهلهم بمحافظة بني سويف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - محافظ مطروح يشكر السيسي.. وأهالي السلوم يقيمون مأدبة عشاء للعمال العائدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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