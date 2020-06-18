كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، في قارب للهجرة غير الشرعية كان قادما من الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وقالت وكالة إيفي الإسبانية، إن قاربا للمهاجرين غير الشرعيين وصل إلى جزر الكناري، قادما من مدينة العيون، تم اكتشاف 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن راكبيه.
اكتشاف الإصابات القادمة من العيون اليوم، يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة العيون الساقية الحمراء.
الوكالة الإسبانية، نقلت عن مصادر صحية، أنه يتم اكتشاف حالة أو حالتي إصابة بفيروس كورونا في جل القوارب القادمة لجزر الكتاري، ورغم أن القوارب تقل بالعادة ما بين 25 إلى 50 مهاجر، بدون أدن. تباعد، إلا أن العدوى لا تنتشر بينهم بشكل كبير.
يشار إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا، بدأت إسبانيا في تنفيذ بروتوكول خاص في استقبال المهاجرين غير الشرعيين، حيث يتم إخضاعهم لتحاليل الكشف عن كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إخضاعهم للاختبار.. جزر الكناري تكتشف14 حالة إصابة بكورونا في صفوف مهاجرين قادمين من المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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